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В сети показали фото хитрого мошенника-болтуна, "работающего" в Киеве

суббота, 25 января 2020, 14:48
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В Соломенском районе Киева был замечен хитрый аферист, который выманивает в заведениях небольшие суммы денег, прикидываясь соседом, которому срочно надо оплатить долг за электричество.

Фото мошенника с камеры наблюдения опубликовано в Telegram-канале Los Solomas.

В сообщении описана схема, по которой действует аферист.

"Уверено заходит в заведение: начинает очень быстро говорить, что, мол, он сосед, отключают свет и надо, например, 184 грн оплатить долг, а он сейчас обналичит и занесет позже . Говорит очень уверенно и быстро не давая время для размышления", - сказано в сообщении.

Мошенник преднамеренно просит небольшие суммы денег, чтобы проще было уговорить своих собеседников. Жителей района призывают быть бдительными.

Как ранее сообщал "Апостроф", в магазине косметики на улице Большой Васильковской в Киеве неизвестная девушка положила себе в сумку понравившийся ей товар и вышла, не расплатившись на кассе.

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