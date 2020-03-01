Война на Донбассе: ВСУ понесли серьезные потери

В воскресенье, 1 марта, в результате обстрелов боевиков позиций украинских военных на Донбассе, где недавно оккупанты обстреляли КПВВ "Марьинка", один военный погиб, трое получили ранения и еще трое - боевое поражение.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Facebook-странице.

"В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражение", - говорится в сообщении.

Военные уточнили, что в общей сложности боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ. В частности, обстрелы зафиксировали вблизи Песок, рядом с Лебединским и неподалеку Невельского, также вблизи Луганского и Нижнетеплого.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что боевики стреляют из жилых районов и придумали новую страшилку про ВСУ на Донбассе.

Также в четверг, 27 февраля, на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный ВСУ, главный сержант взвода Владимир Федченко с позывным "Фед".