RU  UA  EN

понедельник, 2 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 марта

14:36
Умер немецкий художник-концептуалист Улай - соавтор перфомансов Марины Абрамович Lime
14:20
Бывают дни, когда я в депрессии: онкобольная Шеннен Доэрти рассказала, как живет с 4 стадией рака Lime
13:52
Девушка сделала тату на глазах, но цена услуги оказалась слишком высокой - зрение ей уже не вернуть Lime
13:22
Меган Маркл может получить роль в супергеройском блокбастере Lime
12:26
Дан Балан пофлиртовал с участницей "Голоса", но за сценой был ее отец. Его реакция - это новый мем Lime
12:14
Мадонну в слезах увели со сцены после падения на концерте - что произошло с певицей Lime
11:20
Играли со смертью уже давно: всплыли скандальные детали о блогерше, чья вечеринка закончилась трагедией
11:16
Актриса сериала "Район Мелроуз" умерла в хосписе Lime
10:35
Дочь Стивена Спилберга арестовали за нападение на жениха Lime
10:10
Впервые в мире: Путин интересно объяснил, зачем России много оружия, видео
09:04
Появилась меткая фотожаба на обострение конфликта в Сирии
08:18
На Филиппинах вооруженный мужчина захватил десятки заложников: фото и видео с места
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Панику вокруг коронавируса из Китая высмеяли забавной карикатурой с Адамом и Евой

понедельник, 02 марта 2020, 15:06
переглянути новину українською

В мире продолжается паника, связанная с распространением смертельного коронавируса. В сети по этому поводу создали сотни фотожаб и карикатур, на одной из которых показали нынешнюю ситуацию, если бы она произошла еще при Адама и Еве.

Работу опубликовали на странице художника Сергея Елкина в социальной сети Twitter.

На картинке показали известную на весь мир сцену, на которой Ева передает яблоко Адаму. При этом вместо традиционных медицинских масок на их лицах были листья с дерева.

К счастью, пока Украину страшный вирус обошел стороной.

Напомним, что оккупационные власти Крыма объявили в розыск женщину, которая находилась в больнице города Севастополя с подозрением на коронавирус COVID-2019, который уже атакует соседние с Украиной страны.

Фотогалереи

Все
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: