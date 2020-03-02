Панику вокруг коронавируса из Китая высмеяли забавной карикатурой с Адамом и Евой

В мире продолжается паника, связанная с распространением смертельного коронавируса. В сети по этому поводу создали сотни фотожаб и карикатур, на одной из которых показали нынешнюю ситуацию, если бы она произошла еще при Адама и Еве.

Работу опубликовали на странице художника Сергея Елкина в социальной сети Twitter.

На картинке показали известную на весь мир сцену, на которой Ева передает яблоко Адаму. При этом вместо традиционных медицинских масок на их лицах были листья с дерева.

К счастью, пока Украину страшный вирус обошел стороной.

Напомним, что оккупационные власти Крыма объявили в розыск женщину, которая находилась в больнице города Севастополя с подозрением на коронавирус COVID-2019, который уже атакует соседние с Украиной страны.