В Украине заметили продавца картошки на авто за сотни тысяч долларов: фото

В Житомире заметили Rolls-Royce Phantom в довольно неожиданном месте. Седан стоимостью от 100 до 400 тысяч долларов засветился на рынке, а из его багажника продавали картофель.

Как пишут местные СМИ, дорогую машину пригнали туда как свадебный авто. Обратили внимание очевидцы и на интересные номера – таким образом очень часто маскируются авто на российской регистрации.

На опубликованных фотографиях видно, как из багажника дорого автомобиля девушка продает картофель. Интересно, что автомобиль и до того видели в Житомире.

Данная модель выпускалась с 2003 по 2016 год, В зависимости от состояния, пробега, года выпуска и комплектации на вторичном рынке его стоимость оценивается от 100 000 до 400 000 долларов.

Напомним, что в понедельник, 20 января, в Житомире мужчина при поиске металлолома обнаружил в мусорном баке тубусы от ручного противотанкового гранатомета.