"Бунт" в Черновцах из-за коронавируса: появились видео с разгневанными людьми

В Черновцах накалились страсти из-за первого в Украине случая заражения коронавирусом. Вирус подтвердили у местного жителя, который вернулся из Италии. После этого другие жители города пришли к нему под дом и требовали, чтобы врачи госпитализировали его жену, что они в итоге и сделали.

Как пишет в Facebook активист Игорь Зинкевич, соседи собрались под подъездом, протестовали, кричали и перекрывали дорогу.

Активист выразил свое возмущение поведением людей, которые начали паниковать из-за ситуации.

"Трудно представить, если завтра кто-то в том подъезде начнет чихать, что с ним сделают эти соседи", - пишет он.

Как сообщал "Апостроф", после первого подтвержденного случае заражения коронавирусом, зафиксированном в Черновцах, в Украине планируют изменить правила вызова кареты скорой помощи.