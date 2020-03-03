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В Черновцах соседей зараженного коронавирусом разгневали "действия" медиков: фото

вторник, 03 марта 2020, 22:31
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В Черновцах десятки местных жителей собрались возле подъезда многоквартирного дом, в котором проживает семья мужчины, у которого подтвердили коронавирус. Они требовали, чтобы в больницу доставили и супругу госпитализированного.

На место происшествия выехал медик областной клинической больницы. После общения с женщиной ее все же доставили в больницу.

Отмечается, что до этого женщина находилась в самоизоляции.

По словам заместителя председателя Черновицкой ОГА Натальи Гусак, ее перевезли к месту обсервации.

"Такое место уже определили. Карета скорой готова довезти женщину", - сказала Гусак.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо, у нее нет симптомов заболевания.

Как сообщал "Апостроф", после первого подтвержденного случае заражения коронавирусом, зафиксированном в Черновцах, в Украине планируют изменить правила вызова кареты скорой помощи.

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