В Черновцах соседей зараженного коронавирусом разгневали "действия" медиков: фото

В Черновцах десятки местных жителей собрались возле подъезда многоквартирного дом, в котором проживает семья мужчины, у которого подтвердили коронавирус. Они требовали, чтобы в больницу доставили и супругу госпитализированного.
На место происшествия выехал медик областной клинической больницы. После общения с женщиной ее все же доставили в больницу.
Отмечается, что до этого женщина находилась в самоизоляции.
По словам заместителя председателя Черновицкой ОГА Натальи Гусак, ее перевезли к месту обсервации.
"Такое место уже определили. Карета скорой готова довезти женщину", - сказала Гусак.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо, у нее нет симптомов заболевания.
Как сообщал "Апостроф", после первого подтвержденного случае заражения коронавирусом, зафиксированном в Черновцах, в Украине планируют изменить правила вызова кареты скорой помощи.