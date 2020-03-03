Коронавирус добрался до Украины: появилась детальная инфографика по странам

3 марта стало известно о том, что смертельный коронавирус добрался в Украину. Таким образом, наша страна пополнила список из десятков других государств, которые уже столкнулись с распространением вируса.

По этому случаю в сети опубликовали свежую карту распространения коронавируса по миру. На ней указаны все государства, где были зафиксированы случаи заражения. Также тут указано, сколько и где людей погибло от осложнений, вызванных заражением.

На карте видно, что вирус захватил почти всю Европу, а страшнее всего ситуация остается в Италии, где число погибших перевалило за 50.

Эпицентр коронавируса, как известно, находится в Китае. Там от осложнений, вызванных вирусом, погибло почти три тысячи человек.

Напомним, что после первого подтвержденного случае заражения коронавирусом, зафиксированном в Черновцах, в Украине планируют изменить правила вызова кареты скорой помощи.