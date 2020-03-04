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Есть риск эпидемии: в Украине коронавирус заподозрили еще у шести человек

среда, 04 марта 2020, 13:17
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В Украине уже у шести человек заподозрили заболевание коронавирусом COVID-19, который по данным на среду, 4 марта, только в Китае унес жизни 2 981 человека.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга по данному вопросу.

"Есть шесть подозрений, области мы не будем называть. Мы будем фиксировать и говорить о каждом случае", - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, если в стране начнется эпидемия, то больные будут лечиться дома.

"Сейчас наша главная задача – сдержать эпидемию. Мы разработали рекомендации для семейных врачей - как вести наблюдение за больными. Так как в случае массового распространения мы, вероятно, откажемся от общей госпитализации. В стационаре всем больным, с подозрением, контактным - мест не хватит", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 3 марта, первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали и в Украине. Вирус диагностировали у жителя Черновцов, который вернулся с отдыха в Италии.

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