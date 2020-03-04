Появились данные о состоянии супруги украинца, подхватившего коронавирус

Стали известны детали госпитализации супруги жителя Черновцов, у которого 3 марта диагностировали коронавирус. Как сообщают местные власти, она чувствует себя хорошо и в данный момент находится в военном госпитале.

Как пишут местные информагентства, у женщины нет признаков заражения смертельным вирусом.

"Ее изолировали в военный госпиталь из-за давления, который вызвали жильцы дома, в котором проживает семья", - сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он призвал местное население быть толерантным и не заниматься травлей друг друга.

Местные медики говорят, что все люди, с которыми общался больной, находятся в самоизоляции под наблюдением медиков.

В свою очередь правоохранители предупредили, что если люди будут преследовать или травить других, то понесут за это ответственность.

Напомним, что житель Черновцов, у которого первым в Украине диагностировали смертельный коронавирус, чувствует себя хорошо.