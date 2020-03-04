Динамика меняется: появились свежие данные о состоянии украинца, подхватившего коронавирус

Житель Черновцов, у которого первым в Украине диагностировали смертельный коронавирус, чувствует себя хорошо. По состоянию на утро 4 марта у него не было повышенной температуры.

Как заявила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску, у больного был утром незначительный кашель.

"У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику", - говорит врач.

Как известно, 3 марта под давлением общественности на обсервацию отправилась и супруга госпитализированного мужчины. Люди настаивали на том, чтобы она не оставалась дома в изоляции, а была под присмотром врачей.

Как сообщал "Апостроф", после первого подтвержденного случае заражения коронавирусом, зафиксированном в Черновцах, в Украине планируют изменить правила вызова кареты скорой помощи.