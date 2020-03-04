Убил и сжег девушку: появились фото и фамилия подозреваемого в зверской расправе в Харькове

Подозреваемым в жутком убийстве девушки в Харькове установлен 27-летний Олег Саричев.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Харьков 1654".

В страшном убийстве (зарезал и сжег девушку) может быть виновен уроженец Харькова, который родился 09.09.1992 года. В сети опубликовали его фото. Неравнодушных, кто узнал парня, просят обратится в полицию.

Известно, что его жертва была 1994 года рождения. Больше информации о ней пока нет.

Напомним, тело девушки, которой было 25-26 лет, нашли в водяном коллекторе. Ей перерезали горло, после чего обложили газетами, облили бензином и подожгли.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Симферополе в автомобиле нашли тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области груди и живота.