В Южной Корее прогремел мощный взрыв на химзаводе, десятки раненых: фото и видео

В Южной Корее во время взрыва на химическом заводе компании Lotte Chemical в городе Сосан травмы получил минимум 31 человек.

Как сообщает канал YTN, перед взрывом на заводе начался пожар. Возгорание произошло при перегонке нефти ночью. На место прибыли 38 пожарных, которые ликвидировали огонь на протяжении 2 часов.

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, о погибших пока не сообщают.

Власти региона говорят, что ситуация полностью под контролем. По причине взрыва, на заводе прекратили работу 7 из 10 объектов.

Также в сети опубликовали свежие видеокадры с места событий. Масштаб происшествия действительно внушительный.

В результате пожара и взрыва на химическом заводе компании Lotte Chemical в южнокорейском городе Сосан пострадал по меньшей мере 31 человек:https://t.co/lxsLGMcHCl pic.twitter.com/VdmEYFC2MI — LIFE.ru (@lifenews_ru) March 4, 2020

Напомним, что в воскресенье, 9 февраля, в городе Подольск (Россия) произошел мощный взрыв на подстанции.