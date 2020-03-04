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В Южной Корее прогремел мощный взрыв на химзаводе, десятки раненых: фото и видео

среда, 04 марта 2020, 09:29
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В Южной Корее во время взрыва на химическом заводе компании Lotte Chemical в городе Сосан травмы получил минимум 31 человек.

Как сообщает канал YTN, перед взрывом на заводе начался пожар. Возгорание произошло при перегонке нефти ночью. На место прибыли 38 пожарных, которые ликвидировали огонь на протяжении 2 часов.

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, о погибших пока не сообщают.

Власти региона говорят, что ситуация полностью под контролем. По причине взрыва, на заводе прекратили работу 7 из 10 объектов.

Также в сети опубликовали свежие видеокадры с места событий. Масштаб происшествия действительно внушительный.

Напомним, что в воскресенье, 9 февраля, в городе Подольск (Россия) произошел мощный взрыв на подстанции.

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