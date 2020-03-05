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Коронавирус атакует с новыми силами: свежие данные о жертвах и зараженных странах

четверг, 05 марта 2020, 08:29
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Фото: Facebook

Число зараженных коронавирусом в мире по состоянию на 5 марта приблизилось к 95 тысячам, 3249 человек скончались.

По данным азиатской прессы, в Китае число зараженных составляет 80270 человек. В течение 4 марта число инфицированных коронавирусом вне Китая стало больше на 2514 и составляет 14 482 человека.

Выздороветь смогли уже около 53 тысяч пациентов.

В Южной Корее зарегистрировано 5621 больных, в Иране - 2922. В Европе самая сложная ситуация возникла в Италии, где смертельным вирусом заразилось 587 человек, еще 28 погибло.

В Лос-Анджелесе и штате Калифорния в США объявили чрезвычайное положение. Там за сутки зарегистрировали еще 6 случаев заражения и одну смерть.

В Европе коронавирус пока не коснулся всего четыре государства: Словакию, Болгарию, Кипр и Мальту.

Напомним, что в Черновцах трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус, вспышка которого наблюдается почти во всем мире.

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