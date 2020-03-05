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Приставил пистолет к голове: под Киевом "гонщик" устроил жуткое ЧП на дороге, видео
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Приставил пистолет к голове: под Киевом "гонщик" устроил жуткое ЧП на дороге, видео

четверг, 05 марта 2020, 12:06
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В городе Борисполь Киевской области правоохранители остановили "гонщика", который ездил на высокой скорости.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

По словам полиции, водитель авто "летал" по улицам города. Когда копы заблокировали движение машине, мужчина вышел и приставил себе пистолет к голове.

Больше информации об инциденте неизвестно. На место прибыл КОРД. В сети опубликовали видео с места происшествия.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве заметили неадекватного водителя, который едва не создал опасную аварийную ситуацию на дороге. Мужчина на высокой скорости ехал по узкой дороге, где из-за припаркованных машин пешеходам нельзя пройти по тротуару - они выходят на проезжую часть.

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