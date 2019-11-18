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Из-за таких гибнут люди: сеть возмутил дикий инцидент с неадекватом в Киеве, видео

понедельник, 18 ноября 2019, 00:10
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В Киеве заметили неадекватного водителя, который едва не создал опасную аварийную ситуацию на дороге.

Об этом сообщает пользователь сети Татьяна Руденька на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на Лабораторном переулке. По словам автора, там узкая дорога, где припарковано много машин. Из-за это занят тротуар, а пешеходам приходится двигаться по проезжей части. Потому там следует ехать с особой аккуратностью.

Однако одного из водителей такая ситуация не смутила и он жестко нарушил ПДД.

"Короче, поднимаемся на верх к КПП... и вдруг, на скорости, с поворота, вылетает это безумное... и тупо летит на нас "лоб в лоб", - написала Татьяна.

Она отметила, что они сумели вырулить и остановились из-за шока. Но водитель-неадекват сдал назад и начал ругаться. По его состоянию можно было заметить, что он находится под действием наркотических препаратов или алкоголя.

"Гонщик" явно был под чем-то! Посылал, угрожал, кричал истерически, дергался без конца, его трясло и трясло, глаза бешеные... даже безумные какие-то! Я побежала в машину за телефоном для вызова полиции! Как только увидел, что я снимаю... дал по газам так, что чуть не сбил прохожего! Уже на КПП один из охранников сказал нам, что этот неадекват, некоторое время назад снес охранника автомобилем!", - написала Руденька.

Также очевидцам ситуации стало известно, что злоумышленник постоянно садится за руль в таком состоянии. Живет он неподалеку от госпиталя.

"Из-за таких неадекватов впоследствии погибают люди! С этой стороны госпиталя постоянно много людей. Там постоянно ходят наши ребята, которые лежат в госпитале, родственники, волонтеры, да и обычные люди! Друзья, будьте осторожны ... особенно те, кто постоянно приезжает или приходит в госпиталь!", - подчеркнула Татьяна.

Как сообщал "Апостроф", в Днепровском районе Киева неадекватный мужчина открыл стрельбу по прохожей и автомобилям.

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