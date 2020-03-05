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В Харькове наркоман ворвался в садик и угрожал выпрыгнуть из окна

четверг, 05 марта 2020, 09:33
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2 марта в один из детских садов Харькова проник мужчина в состоянии наркотического опьянения, после чего забаррикадировался на втором этаже здания и угрожал выпрыгнуть из окна.

Как говорят родители детей, в это время группа находилась за стенкой в игровой комнате, где ее закрыли воспитатели. После этого сюда вызвали скорую и полицию, а мужчину с места событий увезли на гражданском автомобиле.

Родители детей встревожены тем, что данный инцидент не получил никакой огласки, даже в полиции об этом молчат.

"В саду ведены новые правила о графике приема детей и порядке выдачи детей в вечернее время. Родители обеспокоены тем, что информация об этом инциденте умалчивается", - говорится в сообщении одного из городских пабликов, куда обратились встревоженные родители.

Напомним, что в Херсоне 21-летний наркоман до смерти забил маленького мальчика, ему был всего 1 год и 8 месяцев.

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