Под Полтавой произошла смертельная авария с маршруткой: водитель пытался сбежать

В пятницу, 6 марта, под Полтавой задержали водителя авто, который устроил ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате чего два человека погибли, еще 11 получили травмы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.
Авария произошла на трассе "Киев-Харьков". Здесь столкнулись автомобиль Jeep Cherokee с пассажирским микроавтобусом Volkswagen Lt35 сообщением "Полтава - Пирятин.
"После столкновения с микроавтобусом водитель на джипе с места ДТП скрылся", - рассказали в полиции.
Стражам порядка хватило 10 минут, чтобы задержать виновника аварии.
"По предварительным данным, у водителя внедорожника обнаружились признаки алкогольного опьянения. Он 1983 года рождения, житель Киевской области", - добавили в пресс-службе полиции.
Как сообщал "Апостроф", ранее под Полтавой военные попали в серьезное ДТП.
Также два автобуса с пассажирами попали в аварию под Полтавой.