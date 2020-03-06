Под Полтавой произошла смертельная авария с маршруткой: водитель пытался сбежать

В пятницу, 6 марта, под Полтавой задержали водителя авто, который устроил ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате чего два человека погибли, еще 11 получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Авария произошла на трассе "Киев-Харьков". Здесь столкнулись автомобиль Jeep Cherokee с пассажирским микроавтобусом Volkswagen Lt35 сообщением "Полтава - Пирятин.

"После столкновения с микроавтобусом водитель на джипе с места ДТП скрылся", - рассказали в полиции.

Стражам порядка хватило 10 минут, чтобы задержать виновника аварии.

"По предварительным данным, у водителя внедорожника обнаружились признаки алкогольного опьянения. Он 1983 года рождения, житель Киевской области", - добавили в пресс-службе полиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Полтавой военные попали в серьезное ДТП.

Также два автобуса с пассажирами попали в аварию под Полтавой.