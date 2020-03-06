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Поддался чарам блондинки: агент СБУ раскрыл неожиданные детали убийства боевика "Гиви", видео

пятница, 06 марта 2020, 09:15
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Агент СБУ Олег Сугерей в деталях рассказал о том, как проходила ликвидация одного из лидеров боевиков Михаила "Гиви" Толстых.

По его словам, ликвидировать террориста смогла девушка, которая втерлась в доверие к "Гиви". Сугерей же обеспечивал для девушки отход и прикрывал ее после выполнения спецзадания.

"Дело еще не закрыто, поэтому и не описано публично. Еще идет следствие ФСБ. Как бы я не уклонялся, они мне объясняют: "Твоя задача - обеспечить прикрытие девушке", с которой я ездил. "Гиви" после ликвидации "Моторолы" вообще боялся куда-то выйти. "Гиви" любил женщин и ему их привозили. Затем туда проникла девушка - наш агент. Известная блондинка. Я подробностей не знаю, но как-то заложила взрывчатку и утром, когда "Гиви" пришел на работу, это устройство сработало", - рассказал Сугерей.

Он отметил, что операция по ликвидации главаря боевиков готовилась два года, а на ее исполнение ушло около 10 дней.

Напомним, что на временно оккупированном Донбассе боевики продолжают вербовать детей, устроив псевдопатриотический праздник.

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