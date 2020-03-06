В России нашли мертвыми молодого украинского шахматиста с девушкой: фото и видео

Вечером 5 марта в Москве найдены мертвыми 18-летняя шахматистка Александра Вернигора и 26-летний украинский шахматист из Украины Станислав Богданович, который недавно сыграл за российскую команду против украинцев.

Как пишут российские СМИ, молодая пара отравилась так называемым "веселящим газом". Возле их тел нашли воздушные шары с закисью азота.

По уточненным данным, на телах погибших не было следов насильственной смерти. Тела обнаружил отец молодой шахматистки по приходу домой. Отмечается, что скорую на адрес вызывали дважды, но медики прибыли слишком поздно.

Вернигора была профессиональной шахматисткой. В рейтинге ФИДЕ она занимала 1861-е место.

В свою очередь Богданович был чемпионом Украины по быстрым шахматам в 2013 году, а совсем недавно он сыграл за команду из России в матче против Украины.

"Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию. Во-первых, мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого. Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения", - комментировал он свою игру за российскую команду.

3 марта шахматиста внесли в базу данных сайта "Миротворец". Там его назвали участником пропагандистских акций России за манипулирование общественно значимой информации и отрицание российской агрессии.

Напомним, что в селе Голубовка (Днепропетровская область) во дворе собственного дома родители обнаружили 11-летнюю дочку, которая повесилась на дереве.