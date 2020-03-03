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Одесский гроссмейстер сыграл за Россию в матче против Украины: фото

вторник, 03 марта 2020, 11:05
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Одесский гроссмейстер Станислав Богданович сыграл за команду из России в матче против Украины, который проводился в сети Интернет.

Об этом 27-летний шахматист лично сообщил в Facebook.

Так, он рассказал, что свой матч он выиграл. Относительно своего решения представлять другую страну Богданович объяснил, что, во-первых, ему за это заплатили. Во-вторых, в настоящее время он находится в России, поэтому, по его словам, было бы некрасиво, будучи гостем, играть против тех, "кто оказывает радушный прием". "И третье. Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами", - заключил Богданович.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный шахматист отказался выступать за сборную Украины.

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