В Харькове в ДТП погиб молодой мотоциклист: опубликованы фото

В пятницу, 6 марта, в Харькове произошло жуткое ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла.
Об этом сообщается в Telegram-канале "ХС | Харьков", где публикуют фото с места ЧП.
"На Салтовском п***арики. Мотоциклист раз****лся с машиной. Кто виноват неизвестно, парня сейчас откачивают", - говорится в подписи к кадрам, на которых можно увидеть разбитый мотоцикл.
Позже, по данным очевидцев аварии стало известно, что парня прибывшие на место ЧП медики вернуть к жизни не смогли, он скончался на месте происшествия.
Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом грузовик со свиньями попал в страшное ДТП и перевернулся.
Также в Харькове пьяный водитель устроил крупное ДТП, вылетев на встречную полосу.