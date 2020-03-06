В Харькове в ДТП погиб молодой мотоциклист: опубликованы фото

В пятницу, 6 марта, в Харькове произошло жуткое ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла.

Об этом сообщается в Telegram-канале "ХС | Харьков", где публикуют фото с места ЧП.

"На Салтовском п***арики. Мотоциклист раз****лся с машиной. Кто виноват неизвестно, парня сейчас откачивают", - говорится в подписи к кадрам, на которых можно увидеть разбитый мотоцикл.

Позже, по данным очевидцев аварии стало известно, что парня прибывшие на место ЧП медики вернуть к жизни не смогли, он скончался на месте происшествия.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом грузовик со свиньями попал в страшное ДТП и перевернулся.

Также в Харькове пьяный водитель устроил крупное ДТП, вылетев на встречную полосу.