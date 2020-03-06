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Взрыв в киевском метро: появились фото с места ЧП

пятница, 06 марта 2020, 14:20
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Появились новые подробности инцидента в киевском метро, где 6 марта прогремел взрыв. На станции метро "Вокзальная" неизвестный бросил петарду прямо в вагоне. Из-за инцидента на красной линии подземки произошла задержка поездов.

Отмечается, что всех пассажиров метро в экстренном порядке эвакуировали со станции.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Изначально причина взрыва была неизвестна, по причине чего людей экстренно эвакуировали из метро.

Также сообщается, что в вагоне после взрыва началась паника. Правоохранители начали поиск людей, которые могли быть причастны к инциденту.

Кроме того, в сети появились первые кадры с места событий.

Напомним, что 4 марта средь бела дня в Киеве произошел крайне опасный инцидент: прямо на маршруте здесь загорелся пассажирский автобус.

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