Взрыв в киевском метро: появились фото с места ЧП

Появились новые подробности инцидента в киевском метро, где 6 марта прогремел взрыв. На станции метро "Вокзальная" неизвестный бросил петарду прямо в вагоне. Из-за инцидента на красной линии подземки произошла задержка поездов.

Отмечается, что всех пассажиров метро в экстренном порядке эвакуировали со станции.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Изначально причина взрыва была неизвестна, по причине чего людей экстренно эвакуировали из метро.

Также сообщается, что в вагоне после взрыва началась паника. Правоохранители начали поиск людей, которые могли быть причастны к инциденту.

Кроме того, в сети появились первые кадры с места событий.

Напомним, что 4 марта средь бела дня в Киеве произошел крайне опасный инцидент: прямо на маршруте здесь загорелся пассажирский автобус.