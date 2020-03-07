Эпидемия коронавируса в России набирает обороты: свежие данные

В России за сутки, 6 марта, выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Еще три случая выявлены 7 марта. Таким образом, общее число зараженных вирусом в РФ выросло с 10 до 17.

По уточненным данным, трое заразившихся находятся в Липецке, один в Санкт-Петербурге. Все они заразились во время поездки в Италию.

Состояние трех зараженных коронавирусом жителей Липецкой области оценивают как удовлетворительное.

"Заболевших трое. Все заразились в Италии. Заболевшие изолированы и получают необходимое лечение. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное", - написал губернатор области Игорь Артамонов в Telegram-канале..

Также появились подробности о госпитализации семейной пары с ребенком в Подмосковье. Все трое госпитализированы с коронавирусом. Скорее всего, они заразились во время поездки в Цюрих еще 25 февраля.

Как сообщал "Апостроф", Министерство здравоохранения Украины детально прокомментировало ситуацию с возможным распространением смертельного коронавируса в разных областях страны.