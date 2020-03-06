Ложная надежда: сделан печальный прогноз об эпидемии коронавируса

Коронавирус из Китая, который по данным на пятницу, 6 марта, убил уже 3 383 человека, вряд ли прекратит свое распространение летом.

Об этом сообщил в пятницу, 6 марта, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан.

"Нам пока неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", - заявил он на пресс-конференции ВОЗ в Женеве.

В частности, по словам эксперта, речь идет и о летнем периоде, который скоро наступит.

"Это пустая надежда - считать, что вирус просто исчезнет в летнее время. Просто сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", - добавил Райан.

Ранее "Апостроф" сообщал, что домашняя собака в Гонконге, у которой обнаружены следы коронавируса, оказалась той же породы, что и собачка украинки Анастасии Зинченко, которая осталась в охваченном эпидемией коронавируса китайском городе Ухане.