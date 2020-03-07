На Европу надвигается мощный циклон: чего ждать украинцам

7 и 8 марта погоду в Европе будет определять циклон, который надвигается со стороны Канады и США. К счастью, Украину он практически не затронет.

Как пишет британская пресса, в альпийских регионах ожидается снег и схождение лавин. В целом в Европе ожидают сильные ветер и дождь.

По данным специалистов, этот циклон зародился на северо-востоке США и сейчас активно движется в сторону западной части Европы.

В Украине могут быть зафиксированы лишь очень легкие его проявления, что можно увидеть на опубликованных картах.

Напомним, что аномальная зима, которая может привести к серьезной катастрофе в Украине, оказалась теплее, чем в других странах мира.

Также "Апостроф" сообщал, что в субботу, 7 марта, часть Украины накроют дожди, а на остальной территории сохранится настоящая весенняя погода.