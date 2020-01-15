В Польше в страшном ДТП погибли украинцы: появились подробности

Во вторник, 14 января, в Польше столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибли двое украинцев.

Об этом сообщают польские СМИ.

Авария произошла 14 января около полудня. На трассе столкнулись грузовик и автомобиль. Удар был такой силы, что двое молодых парней, которые находились в автомобиле, погибли до приезда спасателей.

Двое погибших оказались из села Большая Городница, что под Ровно. Им было до 30 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше четверо украинцев попали в страшную аварию на эвакуаторе, который влетел в автобус.

Также на юге Польши пьяные украинцы попали в серьезное ДТП на железнодорожном переезде. В результате аварии получили травмы водитель и пассажир автомобиля.