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"Блогеры" разгромили вагон поезда во Львове, снимая процесс на видео

вторник, 10 марта 2020, 19:45
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В воскресенье, 8 марта, хулиганы устроили масштабный погром в электричке сообщением "Львов-Сокаль".

Об этом сообщается на Facebook-странице "Укрзализныця".

"Вандалы выломали сиденья и разбили стекла окон и дверей в вагоне, а также в проемах автоматических раздвижных дверей. Свои развлечения "инстаблогеры" сняли на видео", - рассказали подробности в ведомстве.

Как уточняют в компании, на данный момент в разгромленном вагоне уже провели восстановительные работы, он готов к использованию в полной мере.

В опубликованном видео действительно видно, как один из хулиганов громит окно в поезде.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве вандалы заблокировали и разрисовали электричку с людьми.

Также под Фастовом (Киевская область) произошло ЧП с поездом "Интерсити", который неизвестные забросали камнями.

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