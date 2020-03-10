Италия под запретом: как коронавирус "убивает" Апеннины, фото и видео

По состоянию на утро вторника, 10 марта, лидером по темпам заражения коронавирусом в мире стала Италия - там свыше 9 тыс. человек подхватили опасную болезнь, умерли 463, за сутки число зараженных выросло почти на 2 тыс. В связи с этим руководство страны пошло на радикальные меры - объявлен карантин, который будет действовать с 10 марта по 3 апреля. "Апостроф" рассказывает все, что известно о ситуации в стране на данный момент.

Италия стала первой страной, которая приняла решение ввести ограничения из-за Covid-19 на всей территории. До этого момента зоной карантина были только северные провинции, в том числе Ломбардия, Венеция, Модена, Парма, Римини и Алессандрия.

Согласно декрету, подписанному председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, передвижение населения по всей территории страны ограничивается. Прекращаются любые спортивные состязания, включая национальный чемпионат по футболу. Допускаются только тренировки под открытым небом для подготовки к Олимпийским играм и другим соревнованиям международного уровня при условии обеспечения мер предосторожности. Кроме того, запрещаются любые групповые встречи.

Карантинные меру предусматривают закрытие всех развлекательных учреждений, включая музеи, театры и кинотеатры, а также ограничение работы коммерческих центров, в том числе в выходные и праздничные дни, ресторанов и других точек общественного питания. До 3 апреля останутся закрытыми все учебные заведения.

Всем жителям страны в случае необходимости рекомендуют вызывать врача на дом. В больницы и поликлиники будут пускать только пожилых и тех, кому нужна первая помощь. Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме.

Как отреагировали жители Италии на карантин

По словам Екатерины Марголис, которая уже давно живет в Италии, сообщение о введении карантина вызвало панику, пишет "Белсат".

"Вообще массовая паника была в Ломбардии. Люди массово начали покидать Милан. Причиной тому стало появление в прессе информации о карантине… Вероятно, что это только способствовало передаче инфекции. Люди выезжали на юг страны. Дело в том, что на севере более богато живут люди и многие с юга приезжают сюда на заработки", - отметила она.

Женщина добавила, что Италия одной из первых стран ввела запрет на авиаперелеты из Китая и процедуру проверки температуры у людей на границе, но эти ограничения касались только прямых перелетов. Китайцы же перемещались с пересадками, что и привело к распространению инфекции.

"Кроме того, у итальянцев сильные социальные связи. Они очень тактильные, любят общение. Плотно общаются. Этим итальянцы отличаются от немцев, швейцарцев", - добавила Марголис.

В Венеции сейчас закрыты школы, музеи, вузы, культурные мероприятия также отменены. Кафе и рестораны работают только те, которые могут обеспечить между посетителями дистанцию в один метр.

"Я зашла в супермаркет, увидела, что нет пустых полок. Единственное - есть объявления, согласно которым рекомендуют людям держать дистанцию друг от друга. Также заметила памятки, что не стоит прикасаться к лицу, что нужно мыть руки. Привлекла мое внимание информация на стенде, что китайские товары не представляют опасности. Это мне показалось смешным", - рассказала жительница Италии.

Бунты в тюрьмах

В то же время карантинные меры из-за коронавируса вызвали тюремные бунты. В городе Модена около 60 человек подожгли тюрьму, чтобы предпринять попытку побега, после чего захватили здание, включительно с лазаретом. Там осужденные нашли метадон и другие наркотики.

В результате силовики обнаружили около двадцати заключенных в состоянии сильного наркотического опьянения, двое из них умерли от передозировки. Еще один человек погиб, надышавшись дымом. Вскоре стало известно о смерти еще трех. Во время бунта пострадали трое сотрудников тюрьмы и семеро медиков.

Глава пенитенциарной службы Италии Франческо Базентини сообщил, что бунты начались в Салерно на юге страны, после чего их поддержали заключенные в Модене, Неаполе, Фрозиноне, Павии, Фодже.

Рассказ украинки

Украинка Екатерина Звезда, которая проживает в Италии, рассказала на своей странице в Facebook, что многие итальянцы во время вспышки коронавируса продолжали жить своей обычной жизнью: жать руку при встрече, пить кофе в баре и читать утреннюю газету.

"Вчера (9 марта, - "Апостроф") у нас забрали возможность это делать. За пересечение регионов аресты и штрафы. Бунты в тюрьмах. Большая вероятность, что детей оставят в школах на второй год - у них просто не будет возможности догнать программу. Больницы переполнены, причем причина поступления зачастую далека от знаменитого вируса", - отметила она.