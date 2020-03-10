На работу не пустят: в Киеве готовят радикальные меры для предотвращения коронавируса

Жителей Киева с насморком не будут пускать на работу. По решению местных властей, на киевских предприятиях и организациях запрещено допускать к работе работников с признаками респираторного инфекционного заболевания.

Как отмечают в КГГА, специалисты уже приняли ряд рекомендаций по профилактике заноса и распространения новой коронавирусной инфекции на территории украинской столицы.

По решению местных властей руководству предприятий поручили:

усилить противоэпидемический режим в помещениях предприятий, учреждений и организаций;

усилить режим текущей дезинфекции в местах массового пребывания людей (вокзалы, заведения торговли, учреждения культуры и торгово-развлекательные заведения, кинотеатры, учебные заведения и т.п.);

придерживаться нормативных показателей температуры воздуха, проводить сквозное проветривание в помещениях предприятий, учреждений и организаций;

не допускать к работе лиц с признаками респираторного инфекционного заболевания;

выделить на предприятиях, в учреждениях и организациях помещения для временной изоляции лиц с признаками заболевания острыми респираторными инфекционными заболеваниями;

в случае обнаружения работника с признаками респираторного инфекционного заболевания позаботиться о его изоляцию от здоровых лиц и немедленно сообщить об этом случае соответствующий учреждение здравоохранения;

ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях предприятий, учреждений и организаций;

обеспечить необходимые условия для соблюдения работниками правил личной гигиены (рукомойники, мыло, одноразовые полотенца, салфетки и т.д.);

обеспечить медицинские пункты необходимыми средствами и оборудованием: термометрами, бактерицидными излучателями, дезинфицирующими и антисептическими средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты и т.д.;

обеспечить проведение обучения для работников по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдение правил респираторной гигиены и противоэпидемических мероприятий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что гражданам Украины дали совет воздержаться от поездок в Италию из-за стремительного распространения коронавируса 2019-nCoV.