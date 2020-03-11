Что в Киеве закроют на карантин: названы все объекты

В Киеве на карантин, введенный для предотвращения смертельного коронавируса, закроют не только садики и школы, но и другие объекты.

Об этом свидетельствует заявление мэра столицы Виталия Кличко, обнародованное на его странице в Facebook.

Закрыты будут все учебные заведения, развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Кроме того, под запрет попадет проведение концертов, конференций.

Предусматривается, что в торговых центрах установят усиленный контроль, там будут дежурить санитарные врачи.

"Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мер и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города. Превентивные меры в Киеве вводим с 12 марта", - заявил Виталий Кличко.

Ограничения будут действовать до конца месяца.

Напомним, что по причине эпидемии коронавируса, которая охватила практически весь мир, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил зарубежные командировки народных депутатов.