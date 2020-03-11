Рада пошла на жесткие меры из-за коронавируса: опубликован документ

По причине эпидемии коронавируса, которая охватила практически весь мир, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков принял важное решение, которым отменил зарубежные командировки народных депутатов.

Как сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, Кабинет министров в ближайшее время планирует карантинные мероприятия в Украине. По ее словам, при входе в здание Верховной Рады также разместят специальные средства для дезинфекции.

Также Кравчук показала фотографию соответствующего распоряжения спикера Рады.

Напомним, что в Польше, где в среду, 4 марта, зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, с понедельника, 9 марта, запустили санитарный контроль на границе.