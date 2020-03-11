RU  UA  EN

среда, 11 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.25
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 марта

11:23
Дочь Стивена Спилберга рассказала, как отец относится к ее карьере в порно Lime
10:47
В этой группе мы сделали все: "Время и Стекло" объявили прощальный тур Lime
10:46
Где смотреть онлайн Динамо - Александрия: расписание трансляций
10:20
5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко Lime
10:04
Сергей и Снежана Бабкины рассказали о состоянии сына после реанимации Lime
09:43
Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов
08:50
Где смотреть онлайн ПСЖ - Боруссия: расписание трансляций
08:25
Ливерпуль - Атлетико: прогноз букмекеров на матч 11 марта
07:30
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Атлетико: расписание трансляций
07:26
ПСЖ - Боруссия: прогноз букмекеров на матч 11 марта
07:19
РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур - 3:0 Видеообзор
07:09
Как закатать дома березовый сок: проверенный рецепт и советы Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Рада пошла на жесткие меры из-за коронавируса: опубликован документ

среда, 11 марта 2020, 10:59
переглянути новину українською

По причине эпидемии коронавируса, которая охватила практически весь мир, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков принял важное решение, которым отменил зарубежные командировки народных депутатов.

Как сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, Кабинет министров в ближайшее время планирует карантинные мероприятия в Украине. По ее словам, при входе в здание Верховной Рады также разместят специальные средства для дезинфекции.

Также Кравчук показала фотографию соответствующего распоряжения спикера Рады.

Напомним, что в Польше, где в среду, 4 марта, зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, с понедельника, 9 марта, запустили санитарный контроль на границе.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Путин выстрелил себе в ногу, но Украине от этого не легче

Бимба под Украину: почему ЕС может вслед за Азаровым снять санкции с Януковича

Бороться за зомбированных украинцев на Донбассе будем интересными сериалами - депутат "Слуги народа"

Конфликт на Донбассе: кому выгодна война в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: