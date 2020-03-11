В России мужчина с молотком устроил дикий погром телевизоров в магазине: видео

Во вторник, 10 марта, в Томске, РФ, в магазин бытовой техники и электроники вошел мужчина с молотком, и начал разбивать телевизоры.

Об этом сообщили российские издания, видеозапись появилась в открытом доступе.

Так, на записи заметно, как молодой человек в черной мешковатой расстегнутой одежде и светлой шапке заходит в торговый зал и не скрываясь начинает двигаться по ряду и бить молотком по телевизорам. Перед тем как начать движение он оглянулся по сторонам, чтобы его не остановили продавцы магазина. В общей сложности он разбил около 10 телевизоров.

Действия мужчины зафиксировали на камеру, на место прибыла полиция и его задержала. Правоохранители проводят проверку на месте событий.

Как сообщал "Апостроф", ранее хулиганы устроили масштабный погром в электричке сообщением "Львов-Сокаль" – они выломали сиденья и разбили там стекла и сняли это на видео.