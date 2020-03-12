Потасовка на презентации платформы примирения в Киеве: появилось полное видео

Появились новые подробности и кадры потасовки, которая 12 марта произошла в Киеве во время презентации национальной платформы примирения и единства. В зал, где проходило мероприятие, ворвались представители "Азова" и напали на заместителя секретаря СНБО Сергея Сивохо.

Видео с места событий опубликовал корреспондент "Апострофа".

Он отмечает, что спустя некоторое время на место прибыла полиция, сейчас ситуация стабильная. В данный момент правоохранители ведут поиски нападавших.

Как известно, ветераны АТО обвинили Сивохо в том, что он не называет войну войной и не называет Россию агрессором.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилась меткая фотожаба на заседание СНБО, в котором, кроме советника по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергея Сивохо, участвуют и другие украинские юмористы.