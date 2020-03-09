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Трагическая гибель девочки в Запорожье: руководство парка попыталось оправдаться

понедельник, 09 марта 2020, 23:54
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В администрации парка "Дубовый гай" в Запорожье назвали гибель 8-летней девочки на детской площадке "трагическим стечением обстоятельств".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трагедия произошла 8 марта. На девочку упала деревянная скульптура весом почти 150 килограмм. Пострадавшую с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию. Медики сутки боролись за ее жизнь, однако девочка умерла не приходя в сознание.

Как сообщается, площадку деревянных скульптур в популярном у жителей города парке создавали семь лет назад художники со всей Украины. "Маша и Медведь" – именно эта скульптурная композиция весом почти полторы сотни килограммов рухнула на ребенка. После трагического случая руководство парка за несколько часов демонтировало все скульптуры.

Руководство парка уверяет – несмотря на предупредительные надписи, малышня постоянно вылезала на скульптуры. Родители подтверждают – дети действительно очень любили гулять среди знакомых персонажей.

"Да! Мы раньше тоже фотографировались, по крайней мере в прошлом году точно стоял, медведь стоял", - говорят местные, а также уверяют, что фигуры не были прикреплены и молодежь постоянно их переставляла.

В парке в свою очередь утверждают, что все фигуры якобы были закреплены. Медведь, который упал на ребенка, по словам руководства, начал шататься несколько дней назад, и работники демонтировали композицию. Положили рядом с площадкой, чтобы впоследствии вывезти на склад, но не успели. Предполагают, кто-то из отдыхающих решил вернуть скульптуру на место.

То, что произошло, руководство Дубовки считает "трагическим стечением обстоятельств" и "несчастным случаем".

"У нас есть видео за все эти дни, и там видно, что какая-то группа из 5-6 человек эту статую поставила грубо говоря на попа. Две девочки побежали, одна прыгнула на дерево, а вторая полезла по этой статуи", - говорит директор КП "Дубовая Роща" Олег Комаренко.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту служебной халатности и по статье "убийство". Скульптурную композицию как вещдок забрали в участок. Как выяснилось, ни одна из тяжелых фигур даже не находилась на балансе парка и кто должен отвечать за их состояние еще надо выяснять.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в селе Голубовка (Днепропетровская область) во дворе собственного дома родители обнаружили 11-летнюю дочку, которая повесилась на дереве.

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