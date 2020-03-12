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Смертельное ДТП с украинцами в Словакии: момент трагедии попал на видео

четверг, 12 марта 2020, 17:54
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Появилось видео столкновения микроавтобуса с украинскими заробитчанами и туристического автобуса в Словакии, в результате которого погибло два человека и еще 30 получили травмы.

Видео опубликовала сообщество "Темная Виноградовщина". На опубликованных кадрах видно, что водитель Mercedes-Benz Sprinter выезжал с автозаправки и не предоставил приоритета автобусу, который ехал по главной дороге. Именно он, по версии местной полиции, стал виновником аварии.

По уточненным данным, в аварии погиб водитель микроавтобуса и 22-летняя девушка, которые находилась с ним в одном транспортном средстве.

После столкновения туристический автобус взлетел в 8-метровый овраг.

Как сообщал "Апостроф", 11 марта в Ростовской области России автобус, в котором, по предварительным данным, находились украинцы, попал в страшное ДТП - четверо человек погибли.

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