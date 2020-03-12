В Киеве сожгли авто главы Государственной экоинспекции: страшные фото

Ночью в четверг, 12 марта, в Киеве неизвестные сожгли автомобиль главы Государственной экоинспекции Егора Фирсова.

Об этом он сам сообщил на своей Facebook-странице, опубликовав фото с места ЧП.

"Видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ", - так Фирсов объяснил причину инцидента.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

По его словам, если сначала пытались давить с помощью заказных материалов в СМИ и нападок купленных "активистов", вроде Татьяны Лампики, то теперь перешли уже к методам откровенного террора.

Как сообщал "Апостроф", в поселке Коцюбинское Киевской области в ночь на среду, 5 февраля, неизвестные сожгли автомобиль члена исполкома поселкового совета, депутата Ирпенского горсовета Богдана Слюсаренко, известного защитника Беличанского леса от застройки.

Также 25 октября 2019 года в городе Черноморск Одесской области неизвестный облил бензином и поджег автомобиль одного из руководителей местного таможенного поста Вячеслава Харченко.