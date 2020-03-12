Вы обманываете страну! Ветеран АТО набросился на Сивохо с обвинениями в Киеве, видео

Стали известны детали срыва презентации национальной платформы примирения и единства в Киеве 12 марта. Во время мероприятия в зал вошли ветераны "Азова" и обрушились с критикой в адрес советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, который и представлял платформу.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель", ветеран полка Сергей Тамарин назвал Сивохо предателем и врагом Украины.

"Я – участник боевых действий! Это мое удостоверение. В 2014 году я его получил. Последние пять с половиной лет я воевал на Донбассе. Меня зовут Тамарин Сергей, я – ветеран полка "Азов". Я 20 минут слушал этих особей. Сергей, я вас считаю предателем и врагом Украины! И врагом всего украинского!" – сказал ветеран АТО.

Также Тамарин обратил внимание на то, что Сивохо называет войну на Донбассе внутренним конфликтом.

"Вы не называете Россию врагом, не говорите, что она на нас напала, не говорите, что идет война! Вы обманываете страну! С кем вы собираетесь договариваться?! С коллаборационистами, которые пригласили в Украину врага? Единственная форма существования российских солдат на территории Украины – как удобрение", – закончил он.

Ранее "Апостроф" публиковал полное видео потасовки с участием Сивохо.