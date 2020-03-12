RU  UA  EN

четверг, 12 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 марта

11:33
"Черная" неделя продолжается: на Московской бирже зафиксирован новый обвал
08:38
Гривна продолжает падение: курс валют от НБУ на 12 марта

11 марта

18:04
НБУ может ввести временную администрацию в "Проминвестбанк" для остановки сделки по продаже - СМИ
16:07
Сырьевая база и производство кокса: экс-замминистра промполитики Грищенко рассказал о приоритетах в металлургии
14:50
Не ноль, а минус: эксперт назвал реальную стоимость "Проминвестбанка"
08:59
Рынок "застыл": что происходит с ценами на нефть после грандиозного обвала
08:14
Доллар стремительно дорожает: свежий курс валют на 11 марта

10 марта

17:28
Может лишить Украину шансов на компенсации от РФ: в СМИ рассказали о последствиях сделки с "Проминвестбанком"
17:09
В Нацбанке сделали важное заявление о падении гривны
16:30
Альфа-Банк Украина подключился к системе BankID от НБУ
13:25
Курс доллара в Украине "штормит": свежие данные из обменника в Киеве
10:54
Что происходит с долларом в обменниках Киева после "черного понедельника": фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вы обманываете страну! Ветеран АТО набросился на Сивохо с обвинениями в Киеве, видео

четверг, 12 марта 2020, 12:50
переглянути новину українською

Стали известны детали срыва презентации национальной платформы примирения и единства в Киеве 12 марта. Во время мероприятия в зал вошли ветераны "Азова" и обрушились с критикой в адрес советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, который и представлял платформу.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель", ветеран полка Сергей Тамарин назвал Сивохо предателем и врагом Украины.

"Я – участник боевых действий! Это мое удостоверение. В 2014 году я его получил. Последние пять с половиной лет я воевал на Донбассе. Меня зовут Тамарин Сергей, я – ветеран полка "Азов". Я 20 минут слушал этих особей. Сергей, я вас считаю предателем и врагом Украины! И врагом всего украинского!" – сказал ветеран АТО.

Также Тамарин обратил внимание на то, что Сивохо называет войну на Донбассе внутренним конфликтом.

"Вы не называете Россию врагом, не говорите, что она на нас напала, не говорите, что идет война! Вы обманываете страну! С кем вы собираетесь договариваться?! С коллаборационистами, которые пригласили в Украину врага? Единственная форма существования российских солдат на территории Украины – как удобрение", – закончил он.

Ранее "Апостроф" публиковал полное видео потасовки с участием Сивохо.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: