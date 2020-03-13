У премьера Канады жена-красавица подхватила коронавирус: фото семейной пары

Тест супруги премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо на коронавирус оказался положительным. Об этом стало известно после ее возвращения из Лондона.

По данным местной прессы, у супруги Джастина Трюдо начались симптомы простуды и повысилась температура.

Ранее сам премьер самоизолировался в ожидании результатов теста жены. Теперь же он продолжит двухнедельный карантин.

В то же время канадские СМИ пишут, что Софи Грегуар-Трюдо чувствует себя хорошо и симптомы не ухудшаются.

После самоизоляции Трюдо продолжит работать и в пятницу выступит с обращением к нации. Пока же все встречи премьер-министра Канады с премьерами канадских провинций и лидерами Первых наций отменены.

"Премьер-министр проведет брифинги, телефонные разговоры и виртуальные встречи из дома. В том числе он поговорит с другими мировыми лидерами и присоединится к специальному совещанию кабинета, посвященному Covid-19", - говорит представитель Трюдо.

Напомним, что в Украине 12 марта зафиксировали два новых случая заражением коронавирусом - в Радомышле Житомирской области и Черновцах.