RU  UA  EN

пятница, 13 марта
  • НБУ:USD 25.85
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

10:35
Под Киевом молодая поэтесса умерла от страшной болезни: фото и реакция соцсети
10:20
Умрет много людей: Борис Джонсон обратился к британцам с тревожным заявлением
10:15
Изолированы и никого не заражаем: Том Хэнкс рассказал, как они с женой переносят коронавирус Lime
10:10
Скандал с "коронавирусными" пассажирами рейса Милан-Киев: появилась реакция президента МАУ
10:04
Екатерина Кухар сверкнула стройной фигурой на отдыхе в Таиланде: фото Lime
09:45
В Нацполиции неожиданно обратились к Сивохо по поводу "конфликта" на Донбассе
09:08
Пятница 13: прикольные поздравления с "черным днем"
09:07
У премьера Канады жена-красавица подхватила коронавирус: фото семейной пары
08:38
Пятница 13: история "мистического" дня и смешные картинки
08:03
Как взять отпуск из-за карантина у детей: главные советы украинцам
07:33
Коронавирус в Радомышле и Черновцах: все подробности про новые случаи заражения
07:03
Как сделать дома квас из березового сока: рецепт, ингридиенты и советы Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У премьера Канады жена-красавица подхватила коронавирус: фото семейной пары

пятница, 13 марта 2020, 09:07
переглянути новину українською

Тест супруги премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо на коронавирус оказался положительным. Об этом стало известно после ее возвращения из Лондона.

По данным местной прессы, у супруги Джастина Трюдо начались симптомы простуды и повысилась температура.

Ранее сам премьер самоизолировался в ожидании результатов теста жены. Теперь же он продолжит двухнедельный карантин.

В то же время канадские СМИ пишут, что Софи Грегуар-Трюдо чувствует себя хорошо и симптомы не ухудшаются.

После самоизоляции Трюдо продолжит работать и в пятницу выступит с обращением к нации. Пока же все встречи премьер-министра Канады с премьерами канадских провинций и лидерами Первых наций отменены.

"Премьер-министр проведет брифинги, телефонные разговоры и виртуальные встречи из дома. В том числе он поговорит с другими мировыми лидерами и присоединится к специальному совещанию кабинета, посвященному Covid-19", - говорит представитель Трюдо.

Напомним, что в Украине 12 марта зафиксировали два новых случая заражением коронавирусом - в Радомышле Житомирской области и Черновцах.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: