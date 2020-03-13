Скандал с целым самолетом больных из Италии в аэропорту Киева: появилось заявление Минздрава

Министерство охраны здоровья Украины уже получило полный список пассажиров самолета рейсом из Милана в Киев, на борту которого могут быть зараженные смертельным коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства

"Каждому пассажиру будет предоставлена инструкция по самоизоляции и направленние для прохождения в кратчайший срок теста на COVID-19. В случае необходимости все будут изолированы и пройдут лечение в соответствии с установленным протоколом", - говорится в заявлении.

В свою очередь главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на ток-шоу "Право на власть" заявил, что бортпроводники и эпидемиологи сработали профессионально.

"Мы уже доставили трех пассажиров в больницу, сейчас им делают диагностическое исследование на предмет коронавирусной инфекции. Если диагноз будет подтвержден, продолжатся слаженные действия эпидемиологической, медицинской служб, полиции" - заявил он.

Также врач добавил: "Я только что созвонился с представителями санитарно-карантинного подразделения. Они заверяют, что всем на борту самолета был проведен температурный скрининг".

Он заверил, что люди, которых отправили в больнице с борта самолета, здоровы и у них нет коронавируса. Это якобы подтверждено лабораторными исследованиями.

Ляшко также призвал украинцев объединиться, потому что в стране настали тяжелые времена.

"Сейчас наступили нелегкие времена, введен карантин. Мы должны не выискивать какие-то горячие факты, а должны объединиться. Не ищите в медиках людей, которые где-то что-то нарушили. У них нелегкие времена, особенно у эпидемиологов, которые сегодня круглосуточно на посту скринигуют самолеты", – отметил он.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом. От зараженной женщины в Житомирской области потенциально могла заболеть много людей.