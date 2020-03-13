В Киеве маленькие дети чуть не погибли, оставшись сами дома: фото

Двое малолетних детей в Киеве едва не погибли во время пожара. Детей спасли патрульные полицейские.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, дети остались дома без присмотра родителей.

В полицию вызов поступил 13 марта, около 9 часов утра. Соседи сообщили, что в одном из многоэтажных домов на улице Борщаговской начался пожар.

Прибывшие на место полицейские эвакуировали жителей дома и обеспечили охрану места происшествия. Дети также успели выбежать из горящей квартиры.

В результате происшествия дети не пострадали. Полицейские сообщили о ситуации инспекторам по ювенальной превенции.

Напомним, что в четверг, 5 марта, в Черновицкой области произошла жуткая трагедия, мать и трое детей заживо сгорели в жилом доме.