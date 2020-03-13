В опустевшем из-за коронавируса Таиланде сотни обезьян устроили дикую драку: видео

Распространение смертельного коронавируса отразилось и на поведении животных в Таиланде. Здесь сотни обезьян устроили настоящую драку в борьбе за пищу.

Как пишут местные СМИ, события происходили в районе Муанг Лопбури, который оказался опустевшим из-за эпидемии коронавируса.

Происходящее на улицах шокировало местных жителей, которые не привыкли видеть такое количество обезьян в населенных районах.

Отмечается, что здесь схлестнулись две конкурирующие банды животных. Одна из них живет в городе, а вторая - в районе храмов. Традиционно обезьяны не заходят на чужую территорию, однако в этот раз им пришлось это сделать из-за нехватки еды.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 и назвала две главные проблемы.