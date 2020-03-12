Украинцев призвали отказаться от поездок в 11 стран из-за коронавируса: полный перечень

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил украинцев на время отказаться от туристических поездок в страны, которые оказались поражены новым коронавирусом Covid-19.

Так, он озвучил список государств, куда лучше пока не ездить. В него вошли: Италия, Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, Испания, Франция, Греция, Китай, Южная Корея и Япония.

В МИД напомнили украинцам, что из-за ограничительных мер, которые принимаются правительствами стран, у граждан Украины могут возникнуть проблемы с документами и штрафными санкциями.

По состоянию на утро четверга, 12 марта, число заболевших в результате пандемии коронавируса COVID-19 за сутки увеличилось на 8 тысяч человек и составило 126 тысяч человек, от осложнений вируса скончались уже более 4900 пациентов.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 11 марта, ВОЗ объявила о пандемии коронавируса COVID-19 и назвала две главные проблемы.