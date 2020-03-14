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Начался неконтролируемый процесс: озвучены страшные цифры по коронавирусу в Испании и Италии

суббота, 14 марта 2020, 07:59
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В Италии за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом, а в Испании сообщили об объявлении чрезвычайного положения из-за резкой вспышки коронавирусной инфекции.

По данным итальянской прессы, по состоянию на вечер 13 марта в стране было 14 955 больных коронавирусом, что на 2116 больше, чем днем ранее. За сутки в стране погибло 250 человек, а общее число жертв вируса достигло 1266.

Количество выздоровевших в Италии достигло 1439 человек.

По данным местных властей, большая часть погибших - пожилые люди в возрасте более 80 лет.

В свою очередь в Испании 13 марта ввели ЧП, которое продлится две недели. Премьер-министр страны Педро Санчес подчеркнул, что Испания задействует военных для сдерживания распространения вируса.

Всего с начала вспышки в Испании коронавирус подхватили 5232 человека, а только за последние сутки это число увеличилось на две тысячи. По данным местных властей, это говорит о том, что начался неконтролируемый процесс.

По состоянию на утро 14 марта в мире коронавирус диагностировали у 145 369 человек (+9434 за сутки). Число умерших составляет 5429 (+453), а количество выздоровевших - 71688 (+1336).

Напомним, что со вторника, 17 марта, Украина полностью закрывает авиасообщение из-за коронавируса, от которого уже умерла одна украинка.

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