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В центре Харькова произошла стрельба: первые подробности

воскресенье, 15 марта 2020, 17:00
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В среду, 15 марта, в Харькове средь бела дня неизвестный устроил стрельбу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Полицейские установили, что между двумя харьковчанами произошел словесный конфликт. Один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов вверх", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с места происшествия правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет и гильзы предположительно от стартового пистолета.

Как писал "Апостроф" ранее, в декабре 2019 года в Харькове на улице Волотерской между компанией и молодым человеком возник словесный конфликт, который перерос в драку со стрельбой.

Также появились подробности стрельбы в Харькове с участием патрульных, в результате которой один человек получил серьезные травмы.

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