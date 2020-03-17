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Когда закроются метро в Киеве, Днепре и Харькове: названо точное время

вторник, 17 марта 2020, 12:24
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С 17 марта прекращают свою работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра. Это связано с распространением смертельного коронавируса.

Такое решение приняли местные органы власти на сегодняшних заседаниях.

Так, киевское метро прекращает работу с 23:00 17 марта до 3 апреля.

"Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро", - отмечают городские власти.

Харьковский метрополитен закрывается с 20:00 17 марта до 3 апреля.

Метро Днепра прекращает работу с 15:00 17 марта до 3 апреля.

Ограничительные меры могут быть продлены, если такое решение примет руководство страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что с 17-18 марта по 3 апреля в Украине вводятся жесткие меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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