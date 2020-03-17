В Украине закрыли метро и жестко ограничили остальной транспорт: что нужно знать

С 17-18 марта по 3 апреля в Украине вводятся жесткие меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Кабинета министров 17 марта.

Так, правительство приостановило железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение. Также работу прекращают метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Кроме того, по решению правительства с 18 марта запрещены перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, которые выполняют регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Отмечается, что "Укрзализныця" с 18 марта сохранила за собой право осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в индивидуальном порядке по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом. Рейсы в международном железнодорожном направлении могут быть разрешены по согласованию Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбы.

С 17 марта в Украине запретили проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых может принимать участие более 10 человек.

Все заведения общественного питания, в том числе рестораны и кафе, ТРЦ, фитнес-центры и учреждения культуры временно прекращают свою работу. Они могут работать с применением адресной доставки заказа, но при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения под запрет не попадает. Кроме того, не запрещено осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Министерство здравоохранения приостановило все плановые госпитализации и плановые операции, кроме неотложных и срочных. Также необходимо максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения возможных больных в тяжелых состояниях.

Органы власти, предприятия и организации должны обеспечить организацию посменной работы сотрудников, а при технической возможности - удаленной работы.

Напомним, что в Киеве коронавирусом заболело два человека: один из них – студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая – туристка.