Рада приняла закон о нарушениях правил карантина: как и кого будут наказывать

17 марта Верховная Рада приняла проект закон, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения COVID-19.

Законопроект №3219 с технико-юридическими правками поддержали 344 народных депутата.

Так, за нарушение правил карантина вводятся штрафы. В определенных случаях нарушителям грозит даже лишение свободы. Кроме того, в документе говорится об отпусках, декларировании доходов и ввозе медицинских изделий и медицинского оборудования.

В законопроекте говорится, что украинцам за нарушение правил карантина грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов, на должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, караются штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет", - говорится в пояснительной записке.

Если же действия повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, то нарушителю грозит от пяти до восьми лет.

"Временно, для осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19), перечень которых определен Кабинетом министров", - говорится в записке.

Напомним, что в Киеве коронавирусом заболело два человека: один из них – студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая – туристка.