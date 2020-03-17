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В Черновцах умерла женщина с подозрением на коронавирус: что о ней известно

вторник, 17 марта 2020, 07:27
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16 марта в Черновцах скончалась женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

Женщина находилась в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы.

"Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Днем ранее у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты будут известны в ближайшее время.

Отметим, что в Украине зафиксированы семь случаев заражения коронавирусом, один из которых летальный (в Житомирской области).

Напомним, что в Киеве коронавирусом заболело два человека: один из них – студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая – туристка.

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