В Черновцах умерла женщина с подозрением на коронавирус: что о ней известно

16 марта в Черновцах скончалась женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

Женщина находилась в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы.

"Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Днем ранее у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты будут известны в ближайшее время.

Отметим, что в Украине зафиксированы семь случаев заражения коронавирусом, один из которых летальный (в Житомирской области).

Напомним, что в Киеве коронавирусом заболело два человека: один из них – студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая – туристка.