Как себя чувствуют зараженные коронавирусом младенцы из-под Черновцов: свежие данные

В Черновицкой облгосадминистрации рассказали о том, в каком состоянии находятся дети, инфицированные коронавирусом.

Как сообщает "Апостроф", заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак в комментарии "Громадьскому" рассказала, что оба малыша чувствуют себя хорошо.

"Температуры и лихорадки нет. Пневмонии также. Форма заболевания несложная. Напоминаю, что около 80% всех случаев коронавируса проходят в легкой форме", - сказала она.

Прокомментировала Гусак и информацию о родственниках женщины, которая умерла от COVID-19.

"У родственников умершей не было признаков. Однако, обычно после объявления результатов, у нас появляется новая порция контактных лиц, которые сами обращаются и признаются о возможном контакте. В таком случае начинают работать эпидемиологи и семейные врачи", - отметила она.

Напомним, что 17 марта коронавирус диагностировали у двух детей. Одному малышу год и десять месяцев, второму - полгода.