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Можно ли гулять с детьми при карантине: доктор Комаровский дал важные советы

среда, 18 марта 2020, 12:00
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Известный украинский врач Евгений Комаровский дал советы молодым мамам, которые боятся выходить со своими детьми на улицу во время карантина.

На своей странице в Facebook 18 марта он обратился к тем, кто собрался на прогулку с ребенком.

По словам Комаровского, с детьми можно гулять, но для этого нужно соблюдать следующие условия:

  • - во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;
  • - дети общаются небольшими группами (до 5 человек) под присмотром взрослых, которые соблюдают дистанцию;
  • - вы имеете возможность покинуть собственное жилище не вступая в контакты с другими людьми и не облизывая по пути двери, поручни, кнопки и т.д.
  • - вы знаете, как правильно открывать двери, как нажимать кнопки лифта, вы имеете с собой санитайзер и знаете, как им пользоваться, вы готовы, в конце концов, пройтись по лестнице пешком, избегая всеми облапаной и в большинстве случаев практически не вентилируемой кабины лифта;
  • - вы понимаете, что лес и парк это хоть и дальше, но намного лучше, чем лавочка возле подъезда.

Также он предложил молодым мамам кооперироваться, чтобы пока одна мама гуляет с двумя детьми, вторая могла отдохнуть дома.

Комаровский предупредил, что дети, лишенные свежего воздуха, в последствии могут болеть целым рядом заболеваний.

"Это мнение частного лица, основанное на некотором знании медицины, а также на здравом смысле. У ваших местных врачей и местных властей вполне может быть другая позиция и другие аргументы", - резюмировал он.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения Украины призывают украинцев не делать самостоятельных выводов о заболевании, вызванном коронавирусом COVID-19, почувствовав симптомы простуды.

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